США планируют отправить в Европу «быстрое решение для ближайшего столкновения»

США планирует отправить в Европу бронетранспортеры Stryker, ориентированные на борьбу с российскими беспилотниками и вертолетами, в 2020 году, пишут американские СМИ.

«Мы ищем быстрое решение для ближайшего столкновения», – сказал руководитель программы по анализу и оцениванию ВС США генерал-майор Джон Ферарри, передает Warrior Maven.

На Stryker устанавят противовоздушные ракеты, с помощью которых можно уничтожать вертолеты и беспилотники. По словам менеджера проекта по крылатым ракетам и системам обороны Чарльза Воршима, американская армия пытается создать систему, способную обнаруживать и уничтожать крылатые ракеты, дроны в рамках концепции Brigade Combat Team.

Он добавил, что армия направила предложение более 500 разработчикам оружия, чтобы найти исполнителей для создания вооружения, способного интегрироваться в бронетранспортер Stryker – к примеру, 30-милиметровую пушку.

Поставлять «противовоздушный» Stryker в Европу ВС США планирует уже с 2020 года. Журналисты считают, что бронемашины Stryker войдут в состав системы ПВО средствами ближнего действия (SHORAD). Выпуск первых бронетранспортеров в рамках SHORAD запланирован на 2019 год.

Stryker – семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Состоит на вооружении ВС США. Машины Stryker предназначены для оснащения бригад Stryker, созданных в начале 2000-х годов в соответствии с концепцией Brigade Combat Team и предназначенных для применения в конфликтах низкой интенсивности.

В марте сообщалось, что армия США успешно продемонстрировала лазерное оружие, предназначенное для уничтожения беспилотников. Американские военные признают при этом, что испытания боевой установки Stryker MEHEL прошли в ограниченных условиях.