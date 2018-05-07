Власти ДНР утвердили стратегию развития на пять лет

Общественное движение «Донецкая Республика» утвердило проект стратегии развития ДНР на пять лет вперед, которая станет предвыборной программой лидера ДНР Александра Захарченко.

В съезде движения «Донецкая Республика» приняли участие 520 делегатов, включая Захарченко, руководителя Центрального исполкома движения Наталью Волкову, а также руководителей министерств и ведомств республики.

«Я знаю, что актив движения – все вы провели огромную, титаническую работу. Программа «Сила Донбасса» является ключевой для развития государства. Эта стратегия будет реализована, ей мы будем жить ближайшие пять лет», – заявил Захарченко, передает «Донецкое агентство новостей».

По его словам, уже прислано огромное количество предложений, но основная работа еще впереди. «В 2018 году нам с вами предстоит выбрать свое будущее на ближайшие пять лет. Именно за эти пять лет мы ставим перед собой задачу закончить процесс государственного строительства, укрепить экономику и финансовые институты, восстановить разрушенные города и промышленные объекты, полностью возродить социальную сферу», – сказал глава ДНР.

Захарченко добавил, что цель движения – вернуть гражданам «полноценный мир и благосостояние, восстановить все попранные Украиной права жителей Донбасса».

Волкова рассказала, что в народных обсуждениях приняли участие почти 400 тыс. человек, проведено около пяти тысяч мероприятий, внесено около четырех тысяч предложений от общественности.

Делегаты поддержали стратегию единогласно.

В марте на конференции «Донецкой Республики» председатель движения, глава ДНР Захарченко заявил о необходимости создания стратегии долгосрочного развития государства на основе широкой дискуссии, проект получил название «Сила Донбасса».

Выборы на пост Главы ДНР пройдут осенью 2018 года. Захарченко заявлял, что планирует выдвигать свою кандидатуру.