Определилась судьба Трутнева в новом кабмине

Юрий Трутнев, которого ранее не называли среди членов нового правительства, продолжит работу в кабинете министров на нынешней позиции вице-премьера, сообщил источник в правительстве.

«Юрий Трутнев сохраняет свое место вице-премьера. Дмитрий Медведев не упомянул его на встрече с фракцией «Единая Россия», поскольку помимо этой должности он занимает пост полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе», – передает его слова РИА «Новости».

Источник отметил, что полномочия Трутнева не собираются менять.

Ранее Медведев предложил на пост первого вице-премьера кандидатуру Антона Силуанова, главы Счетной палаты Татьяны Голиковой на пост вице-премьера по здравоохранению, замминистра обороны Юрия Борисова на пост вице-премьера, курирующего ВПК.

Также вице-премьерами предложено сделать полпреда президента в ЦФО Алексея Гордеева, вице-премьера Дмитрия Козака, вице-премьера Виталия Мутко, вице-премьера по социальной политике Ольгу Голодец, главу контрольного управления президента Константина Чуйченко и замглавы аппарата правительства Максима Акимова.

Не были озвучены имена Игоря Шувалова, Аркадия Дворковича, Сергея Приходько, Дмитрия Рогозина, Александра Хлопонина и Юрия Трутнева.

Госдума рассмотрит кандидатуру Медведева на пост председателя правительства на пленарном заседании 8 мая.