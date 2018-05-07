Джабраилов попросил вернуть изъятый по приговору суда наградной пистолет

Экс-сенатор Умар Джабраилов просит вернуть ему наградной пистолет, изъятый по решению суда после стрельбы в элитном отеле в центре столицы, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

«В суд поступило ходатайство... о праве на ношение и хранение оружия», – цитирует Дзюрко РИА «Новости».

В начале февраля стало известно, что Джабраилов купил стрелковый клуб в Москве.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как Умара Джабраилова задержали за стрельбу в «королевском номере» отеля Four Seasons в Москве. Позже он признал вину и попросил Тверской суд рассмотреть его дело в особом порядке. В итоге суд Москвы приговорил его к штрафу в 500 тыс. рублей, а наградной пистолет постановил передать полиции.

Джабраилов – крупный бизнесмен, занимается строительством, возглавляет Российско-катарский деловой совет и попечительский совет Московского музея современного искусства. В 2004–2009 годах был членом Совета Федерации. В 2000 году участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% голосов.