Причиной взрыва в Ставрополе оказался самоподрыв

Взрыв в жилой многоэтажке в Ставрополе произошел из-за самоподрыва, угрозы жильцам нет, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе.

«По предварительным сведениям, там самоподрыв. Угрозы жителям дома нет, расселения нет», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе в многоэтажном доме произошел взрыв. Причины происшествия не назывались. Погиб один человек.