В многоэтажке в Ставрополе прогремел взрыв

В многоэтажном доме в Ставрополе произошел взрыв, причины которого выясняются. По предварительным данным, в результате погиб один человек.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, взрыв произошел на восьмом этаже многоэтажного дома. Возгорания на месте происшествия нет.

Сначала о жертвах и пострадавших информации не было, но спустя несколько минут источник в правоохранительных органах региона сообщил, что погиб один человек. Эти данные сейчас проверяются.

В свою очередь источник в экстренных службах уточнил, что серьезных разрушений нет, эвакуация детей из находящихся рядом школ не проводилась.

В находящейся рядом ветеринарной клинике сообщили, что сейчас на улице много людей. Сотрудники клиники рассказали, что слышали взрыв, «но не придали этому значение». В медицинской клинике по соседству добавили, что рядом с домом работают сотрудники полиции, на улице много людей. «Мы на всякий случай закрыли дверь», – добавила сотрудница клиники.

По информации телеканала «360», причиной взрыва может быть взрыв гранаты. Очевидцы говорят, что есть погибший и пострадавшие.