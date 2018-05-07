Володин заявил о начале нового этапа развития России

Инаугурация президента Владимира Путина – это начало нового этапа развития страны, однако предстоит очень напряженная и ответственная работа, результатов которой ждут все россияне, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Президент Владимир Путин, получивший на выборах поддержку абсолютного большинства российских граждан, официально вступил в должность. Сегодняшний день – начало нового этапа развития России, цели которого четко обозначены президентом РФ», – передает слова Володина РИА «Новости».

Он отметил, что впереди российские власти ждет очень напряженная и ответственная работа, результатов которой ждут граждане России. Володин выразил уверенность, что вместе удастся решить эти задачи.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России.

Мэр Москвы Сергей Собянин, в свою очередь, заявил после инаугурации, что Россия движется вперед, несмотря на штормы и попытки ей помешать.

«С этого дня начинается отсчет нового политического цикла, ожидание новых больших решений, событий и перемен. О чем сегодня и сказал президент Владимир Владимирович Путин. Корабль под названием «Россия» двигается вперед, несмотря на штормы, попытки раскачать его и остановить», – заявил мэр Москвы.

Между тем, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник совершил благодарственный молебен по случаю инаугурации президента России Владимира Путина.

После завершения церемонии Путин подошел к Благовещенскому собору Кремля, у входа в который его ждал патриарх. Они вместе зашли внутрь.

В молебне были слова о том, чтобы Бог подал вступающему в должность главе государства силу и премудрость управлять страной, созидая в ней мир и благоустроение. В конце патриарх Кирилл прочитал молитву, постоянно используемую на богослужении, в которой говорится, в частности: «Умудри и настави его беспреткновенно проходити великое сие служение», передает ТАСС.

После молебена патриарх обратился к Путину от лица духовенства, монашества и верующих, отметив, что все эти люди поддерживали президента, видя в нем «лидера, не только успешно управляющего государством, но и человека, преданного отечеству», а также человека, для которого собственной традицией является духовная традиция. Он пожелал Путину сил и здоровья выполнить все обещания, данные в инаугурационной речи.

В качестве дара от РПЦ патриарх преподнес Путину икону Спасителя 18 века из патриаршей ризницы, которая, по его словам, «прекрасную и духовную традицию» русского народа. Перед тем, как выйти из собора, Путин приложился к храмовой иконе Благовещения Божьей матери.

В понедельник избранный президент Владимир Путин принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце и вступил в должность главы государства на новый шестилетний срок.