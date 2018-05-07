Ученые выявили неожиданный эффект улыбок на фото

Люди, улыбающиеся на фотографиях, выглядят старше тех, кто снимаются с серьезным выражением лица, считают канадские и израильские ученые, которые провели соответствующее исследование.

Ученые предложили группе из 40 человек определить по фотографии возраст 35 мужчин и 35 женщин, часть которых улыбались, а остальные – нет, передает ТАСС со ссылкой на газету Times.

В итоге в среднем возраст улыбающихся людей был оценен на год больше, хотя сами участники эксперимента были убеждены, что веселые люди на фото выглядят моложе. Исследователи в этой связи обратили внимание на существующие заблуждения в обществе.

«Один и тот же человек может верить в то, что, улыбаясь, вы выглядите моложе, но в то же время, они дают больше лет людям с нейтральным выражением лица, а не улыбающимся. А ведь нас со всех сторон убеждают в мысли, что улыбка делает моложе – посмотрите на улыбающиеся лица на рекламах кремов и зубных паст. А сколько раз мы размещали в социальных сетях наши улыбающиеся лица?» – рассказывает Цви Ганель из израильского Университета имени Бен-Гуриона.

Исследователи объясняют основную причину такого феномена тем, что у улыбающихся людей вокруг глаз образуются морщинки, которые их визуально старят.

При этом исследование не противоречит существующему мнению, что улыбка позитивно сказывается на здоровье людей.