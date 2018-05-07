Лесник Батманов посмертно удостоен звания Героя России

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно инспектору по контролю за лесом Касумкентского лесничества Дагестана Зейнудину Батманову, спасшему от террористов ценой собственной жизни семью с маленьким ребенком.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Батманову Зейнудину Лукмановичу (посмертно)», – передает ТАСС текст указа президента России.

Как сообщали в 2015 году СМИ, житель села Икра на юге Дагестана Зейнудин Батманов обнаружил в лесу террористов, захвативших молодую семью с ребенком. Он уговорил бандитов обменять себя на семью. Позднее террористы нашли у Батманова в телефоне номер начальника полиции Курахского района и потребовали вызвать того в лес, с целью устроить офицеру засаду. Батманов отказался и был убит.