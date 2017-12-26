Дизайнера Артемия Лебедева осудили за «тупые сексистские шутки»

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в Facebook опубликовал фривольный плакат с изображением девушки, после чего получил шквал негатива в свой адрес. Подписчики решили, что Лебедев позволил себе неуважение к женщинам.

На своей странице в Facebook дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что живет в стране, «где можно безнаказанно отпускать тупые сексистские шуточки».

Он разместил фото плаката, на котором изображена девушка со стаканом в руке, рубашка на ней расстегнута, а на голове – пилотка. На плакате написано: «Выпила водку – береги пилотку».

Подписчики Лебедева потребовали от него извинений и заявили, что отписываются от дизайнера.

«И все-таки вы, Артемий, хамло редкостное. Профессионал, талантливый человек, очень интересная личность, но при всем при этом редкостное хамло. Зато честно», – считает Александр Сухацкий.

«Интересно, его дочки тоже этому рады?» – написал Vishes UA.

«Зачем я на него подписалась, а одна чушь провокативная. Если от него всем скопом отписаться, может, переосмыслит свой «пилоточный» репертуар. Засим досвидос», – заявила Mia Smolin.

Ранее Артемий Лебедев сообщил, что не обижается на коллег, которые позволяют себе оскорбления в его адрес. Однако компании не должны становиться заложниками «приколюх», авторы которых должны быть уволены.