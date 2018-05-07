Путин после инаугурации пообщался с волонтерами

После церемонии инаугурации и смотра Президентского полка Владимир Путин пообщался с волонтерами и представителями молодежных организаций на Соборной площади Кремля.

Молодые люди, снимавшие происходящее на камеры смартфонов, приветствовали главу государства, благодарили его за работу на посту президента, а также за предоставленную им возможность принять участие в избирательной кампании в качестве волонтеров и реализовать себя в общественной деятельности.

«Эти проекты мы будем продолжать все и подумаем, как разнообразить», – пообещал президент.

«Мы ваша команда, мы всегда рядом. Спасибо вам большое», – сказали ему волонтеры.

Пообщавшись с президентом, молодые люди попросили главу государства о совместном фото. Путин охотно согласился.

Среди приоритетных задач государства Владимир Путин назвал повышение качества образования и здравоохранения, охрану материнства и детства. Российский лидер пообещал приложить все усилия для реализации этих целей.