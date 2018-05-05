Газманова раскритиковали за военную форму сына

Подписчики Олега Газманова раскритиковали певца в Instagram за то, что его сын Родион надел военную форму, хотя не служил в армии.

«На съемках Первого телеканала к 9 мая неожиданно встретил Родиона. Радуюсь его успехам. С наступающим Днем Победы!» – написал Олег Газманов в Instagram, разместив совместное фото с сыном. На Родионе гимнастерка, а Газманов надел классический черный костюм.

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) 5 Май 2018 в 12:06 PDT

Фотографию раскритиковали подписчики певца:

«Смех! Родион в армии никогда не служил... форму напялил. Позор! Успешно откосил – папа помог, разумеется», – заявил arthurgalinsky.

«Как противны переодевания все. Форму надо заслужить, а пиариться в ней – удел таких, как Родька.... Папины сыны», – считает svetlanapotapova.

Были и те, кто встал на защиту артистов, пояснив, что военная форма – атрибут певца.

«Люди, вы в себе вообще?! Даже если Родион не служил, он должен на концерт, посвященный празднованию 9 мая, в джинсах и футболке прийти? А может, вы еще думаете, что они на ТВ сами решают, в чем выступать? А то, что два взрослых мужика не обмениваются по телефону своими планами ежечасно, – это, конечно, непростительно. Если вы до сих пор своим родителям отчитываетесь о каждом шаге, у вас реально проблемы», – написала elenaiskakova.