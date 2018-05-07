Звезды рассказали, как готовились к инаугурации Путина

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7 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 12:22  |  vz.ru
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США нашли новый способ надавить на Украину и Порошенко

Американцы начали игру в протекционизм с УкраинойФото: Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп лишил Украину права на беспошлинный ввоз 155 украинских товаров. В качестве причины указано: Киев не может адекватно защитить права на интеллектуальную собственность. Украина еще недавно не обратила бы особого внимания на такой выпад. Но теперь каждый доллар, вырученный от экспорта, на счету. Это политическая пощечина лично Петру Порошенко, считают эксперты. Подробности...
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Четвертый срок Путина открывает новый этап в жизни России

Прошлая церемония вступления Владимира Путина в должность президентаФото: Родионов Владимир/ТАСС
7 мая Владимир Путин в четвертый раз принесет присягу президента России. Ровно 18 лет назад прошла его первая инаугурация – с тех пор Россия действительно сильно изменилась. Но и в следующие шесть лет страна и мир вокруг нас будут меняться всё более быстрыми темпами.  Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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«Страна военных баз» стала местом конфликта между США и Китаем

База в Джибути стала первой зарубежной военной базой армии КитаяФото: Xinhua/Global Look Press
Между американскими и китайскими военными возник конфликт в Джибути – нищей африканской стране, где базируется как НОАК, так и Пентагон. Эксперты предупреждают, что это может стать началом куда более серьезного противостояния. В Джибути соседствуют друг с другом военные базы сразу нескольких стран, и не исключено, что к ним добавится еще и российская. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Дудю и Собчак не даёт покоя звание «лучшего интервьюера»

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Юрий Дудь – символ передовой хайп-журналистики, звезда «Ютуба», и Ксения Собчак, недавний кандидат в президенты, также журналистике не чуждый, подвергли ироническим комплиментам материал канала «Культура» почти месячной давности. Подробности...

«Европейский терроризм» уступает место «терроризму в Европе»

Владимир Добрынин, журналист
Баскская радикальная националистическая организация ЕТА объявила 3 мая 2018 года о полном демонтаже своих структур и прекращении деятельности. Значит ли это, что жизнь в странах Старого Света будет теперь безопаснее? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Ксения Собчак и две ее матери

Антон Крылов, журналист
Что могут предложить отечественные сторонники неконституционной смены власти, претендующие на лидерство в оппозиции? Расчеловечивание патриотов и образ России в виде не то выжившей из ума старухи, не то бешеной собаки. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
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    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
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      В городах России состоялись первомайские манифестации

      В первомайском шествии в Москве приняли участие 130 тыс. человек. Это были активисты профсоюзов, парламентских партий, студенты и ветераны. Они прошли по Красной площади с лозунгами «Нет повышению пенсионного возраста!», «В России заработал – в Россию вложи!»
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      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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      В Москве прошла ночная репетиция парада Победы

      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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        • Да

        • Нет

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          Звезды рассказали, как готовились к инаугурации Путина

             7 мая 2018, 11:57
          Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
          Текст: Виктория Федотова

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          На четвертую инаугурацию президента России в Кремле приглашены сотни гостей. Среди них – звезды кино, музыканты и другие известные люди, они делятся впечатлениями от церемонии в соцсетях.

          Например, Вика Цыганова на своей странице в Instagram призналась, что не спала всю ночь из-за волнения:

          «Сегодня я не спала. Знаете, почему? Да волновалась. Чтобы собраться, визажист приехала в полседьмого утра. Ждите моих репортажей из Кремля», – сообщила певица.

          О своей готовности к мероприятию объявил Олег Газманов:

          «К инаугурации готов! Всем доброе утро и хорошего дня!» – сообщил он своим подписчикам в Instagram.

          Еще одним гостем инаугурации стал актер Стивен Сигал, сообщается в Twitter:

          Актриса и телеведущая Марина Ким сообщила, что от предстоящего торжества у нее захватывает дух:

          «С 7.00 до 8.30 мы были в эфире, стояли у стен Кремля, обсуждали инаугурацию. Прямо сейчас здесь творится история. На Васильевском спуске организована парковка, и мы наблюдали за прибытием гостей на инаугурацию. Такой исторический момент! Дух захватывает! Не проспите трансляцию!» – отметила она в Instagram.

          В Большом Кремлевском дворце началась инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Он вступает в должность главы государства в четвертый раз в своей политической карьере. Высший государственный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет.

          Владимир Путин возглавил Россию в 2000 году, а в 2004 году был переизбран на пост президента. Он не участвовал в выборах 2008 года, поскольку, по Конституции, один и тот же человек не имеет права баллотироваться три раза подряд. Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, Путин занял в мае 2008 года пост премьер-министра страны. В том же году в Конституцию были внесены изменения, согласно которым президент теперь избирается не на четыре, а на шесть лет.


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