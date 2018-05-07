Звезды рассказали, как готовились к инаугурации Путина

На четвертую инаугурацию президента России в Кремле приглашены сотни гостей. Среди них – звезды кино, музыканты и другие известные люди, они делятся впечатлениями от церемонии в соцсетях.

Например, Вика Цыганова на своей странице в Instagram призналась, что не спала всю ночь из-за волнения:

«Сегодня я не спала. Знаете, почему? Да волновалась. Чтобы собраться, визажист приехала в полседьмого утра. Ждите моих репортажей из Кремля», – сообщила певица.

О своей готовности к мероприятию объявил Олег Газманов:

«К инаугурации готов! Всем доброе утро и хорошего дня!» – сообщил он своим подписчикам в Instagram.

Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) 6 Май 2018 в 11:55 PDT

Еще одним гостем инаугурации стал актер Стивен Сигал, сообщается в Twitter:

Стивен Сигал пожаловал на инаугурацию президента России. Стоит в очереди вместе со всеми pic.twitter.com/3IEBWuWPnn — Свердловский НКВД (@SverdlovNKVD) 7 мая 2018 г.

Актриса и телеведущая Марина Ким сообщила, что от предстоящего торжества у нее захватывает дух:

«С 7.00 до 8.30 мы были в эфире, стояли у стен Кремля, обсуждали инаугурацию. Прямо сейчас здесь творится история. На Васильевском спуске организована парковка, и мы наблюдали за прибытием гостей на инаугурацию. Такой исторический момент! Дух захватывает! Не проспите трансляцию!» – отметила она в Instagram.

Публикация от Marina Kim (@marina_kim_tv) 7 Май 2018 в 1:24 PDT

В Большом Кремлевском дворце началась инаугурация избранного президента России Владимира Путина. Он вступает в должность главы государства в четвертый раз в своей политической карьере. Высший государственный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет.

Владимир Путин возглавил Россию в 2000 году, а в 2004 году был переизбран на пост президента. Он не участвовал в выборах 2008 года, поскольку, по Конституции, один и тот же человек не имеет права баллотироваться три раза подряд. Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, Путин занял в мае 2008 года пост премьер-министра страны. В том же году в Конституцию были внесены изменения, согласно которым президент теперь избирается не на четыре, а на шесть лет.