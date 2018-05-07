В Иерусалиме установили указатели с надписью «Посольство США»

По меньшей мере три дорожных указателя с надписью «Посольство США» появились в Иерусалиме, передает Reuters.

Как рассказали очевидцы, текст на указателях приводится на трех языках: на английском, иврите и арабском. Знаки появились недалеко от здания, где сейчас расположено американское консульство, передает РИА «Новости».

Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях этого решения американского президента Дональда Трампа. Москва выражала беспокойство возможностью обострения обстановки в Палестине с учетом планов Соединенных Штатов перенести посольство в Иерусалим.