Россия покажет в Иордании «Солнцепек»

Экспозиция России на международной выставке сил спецназначения SOFEX-2018, которая состоится с 8 по 10 мая в столице Иордании Аммане, познакомит посетителей с тяжелой огнеметной системой ТОС-1А «Солнцепек», сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех).

«На стенде «Рособоронэкспорта» можно будет ознакомиться и с уникальными тактико-техническими характеристиками тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, которая наряду с другой российской военной техникой пользуется на мировом оружейном рынке стабильно высоким спросом», – передает ТАСС отметили в компании.

Кроме того, на российский стендах будут представлены автомобили семейств «Тигр» и «Тайфун-К», бронетранспортеры БТР-80/80А/82А, противотанковые ракетные комплексы ПТРК «Корнет-Э» и «Корнет-ЭМ», прицелы и приборы ночного видения, реактивный пехотный огнемет повышенной дальности и мощности РПО ПДМ-А «Шмель-М», ПЗРК «Игла-С», ПЗРК «Верба» и другие образцы вооружений.

«Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации и Иорданского Хашимитского Королевства имеет большой потенциал для развития. В ходе выставки планируется проведение встреч с военно-политическим руководством Иордании по текущим и перспективным проектам в сфере ВТС», – заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

Напомним, в апреле 2018 года директор по внешним связям предприятия «Омсктрансмаш» Максим Малахов сообщил, что Москва предложила Нью-Дели производство огнеметных систем ТОС-1А с участием предприятий Индии, выпускающих российские танки.