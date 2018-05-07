На Украине ополчились на одесских школьников за поездку в Крым

Украинская журналистка Екатерина Маденс пожаловалась на одесских школьников, которые ездили отдыхать в Крым.

«Я, конечно, все понимаю. Но что делает Ришельевский лицей в оккупированном Крыму? Родители вообще о безопасности своих детей не думают? Они вообще хоть о чем-то думают?» – написала Маденс на своей странице в Facebook, поделившись фотографиями из группы туристического кружка в Ришельевском лицее.

Мнения интернет-пользователей по поводу заявления Маденс разделились. Кто-то считает ситуацию «отвратительной», «омерзительной» и «однозначно непатриотичной», а кто-то подчеркивает, что поездка организована родителями учеников, и они вправе самостоятельно решать, куда ездить их детям. Некоторые, в свою очередь, задались вопросом, почему «все орут, что Крым украинский, а ездить в него нельзя».

«Политики сдохнут – горы останутся! Можно, конечно, прожить и без гор, и без моря, но жизнь у каждого одна», – пишет Леонид Кейр.

Примечательно, что многие критики, выступающие с самыми эмоциональными оценками поездки школьников, оставляют свои комментарии на русском, а не украинском языке.

Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией, несмотря на проведенный 16 марта 2014 года референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России.