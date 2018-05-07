Стюардесса пожаловалась на домогательства пилота на борту самолета

Стюардесса индийской авиакомпании Air India пожаловалась в полицию на приставания пилота на борту самолета, выполнявшего рейс из Ахмадабада в Мумбаи.

Как сообщает агентство ANI, инцидент произошел 4 мая. По сообщению полиции, «потасовка возникла между истцом и пилотом на борту самолета», передает РИА «Новости».

После этого женщина обратилась в отделение полиции в Мумбаи, где на основании ее жалобы было зарегистрировано дело по статье «нападение или использование силы по отношению к женщине с целью нарушить ее благопристойность».

В самой авиакомпании сообщение не комментируют, заявив лишь о сотрудничестве с полицией по этому инциденту.

Напомним, в 2016 году сообщалось, что пассажир самолета, который поцеловал стюардессу, делая «селфи», по решению дубайского суда проведет три месяца в тюрьме.