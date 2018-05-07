Президент ФРГ предупредил о возможности войны с Ираном

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что расторжение ядерной сделки с Ираном может привести к войне.

Штайнмайер в интервью немецким СМИ прокомментировал слова бывшего госсекретаря США Джона Керри, который сказал, подписывая соглашение с Ираном: «Нам должно быть ясно, что этой подписью мы, вероятно, предотвратили войну».

«Нужно помнить, что может произойти, если это соглашение развалится, а на Ближнем Востоке начнется новый этап гонки вооружений», – передает Deutche Welle слова Штайнмайера.

Он также пояснил, что заставляет его беспокоиться.

«Не то, что я вижу президента, который иногда пишет раздражающие твиты», – сказал Штайнмайер. Его больше беспокоит то, что американская администрация «больше не рассматривает нас (Германию) в качестве части мирового сообщества».

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отказ лидера США Дональда Трампа от иранской ядерной сделки может привести к войне.