Власти США открестились от слов адвоката Трампа о «смене режима» в Иране

Адвокат президента США, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, заявивший о желании Дональда Трампа «сменить режим» в Иране, не может говорить от лица администрации США, подчеркнул Госдеп.

Госдеп сослался на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, которая заявила, что Джулиани «не говорит от лица этой администрации ни по внешней политике, ни по какой-либо другой политике», передает ТАСС.

Напомним, на съезде организации, выступающей за продвижение демократии в Иране, Джулиани заявил, что Трамп «заинтересован в смене режима» в Иране.

США несколько месяцев назад уже пытались разжечь «персидскую весну».