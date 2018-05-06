Вертолет с невестой упал на свадьбе в Бразилии

В бразильском штате Сан-Паулу рухнул и загорелся вертолет, на котором невеста должна была прибыть на собственную свадьбу. Видео инцидента опубликовано в Сети.

По счастливой случайности сама невеста не пострадала, однако трое сопровождающих получили ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал Globo.

Отмечается, что свадьбу из-за инцидента отменять не стали. Невесту все-таки сумели доставить к жениху – наземным транспортом.

Один из очевидцев рассказал, что вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки. Невеста и пилот выбрались из вертолета и успели отбежать от него на безопасное расстояние. Пожарные вытащили из салона трех остававшихся там людей. После этого вертолет загорелся, но его быстро потушили.