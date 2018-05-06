Удальцов вывел 180 человек «левой оппозиции» с требованием дать им власть

На Суворовской площади Москвы проходит согласованный властями города митинг, заявку на проведение подавало движения «Левый фронт» Сергея Удальцова.

«В мероприятии принимают участие 180 человек», – сообщил «Интерфаксу» сотрудник пресс-службы столичного главка полиции. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану правопорядка и безопасности, добавил он.

Удальцов в своем Twitter сообщил, что участники акции требуют «смены социально-экономического курса и формирования правительства народного доверия с участием оппозиции».

Накануне представители КПРФ и ряда левых движений приняли участие в акции в честь 200-летия Карла Маркса. Удальцов сообщил, что в мероприятии в центре Москвы участвовали около 500 человек.

Кроме того, в субботу прошла несогласованная с властями города акция протеста. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что все меньше сторонников Алексея Навального готовы выходить на улицу по его призыву. Примечательно, что санкционированный митинг в поддержку Telegram собрал в несколько раз больше участников.