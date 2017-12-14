Побит рекорд «Звездных войн» по сборам

За 11 дней проката новая часть «Мстителей» «Война бесконечности», которая вышла на экраны в США 27 апреля, побила рекорд фильма «Звездные войны: пробуждение силы», на один день раньше преодолев отметку в 1 млрд долларов по сборам.

Этот фильм быстрее, чем какая-либо другая картина, преодолела отметку в 1 млрд долларов по сборам, сообщает Hollywood Report.

При этом картина показала хороший старт в России, где показы стартовали только в четверг – и сразу собрали почти 5 млн долларов – больше, чем какой-либо другой фильм в истории.

В Китае, между тем, который является второй по величине кинопроката в мире страной, «Мстители» еще не вышли на экран. Там премьера назначена на 11 мая.

Отметим, что первоначально планировалось перенести выход фильма «Мстители» в России на 11 мая.