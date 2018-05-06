Макрон захотел стратегического диалога с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание выйти на «исторический и стратегический диалог» с российским лидером Владимиром Путиным.

«Владимир Путин мечтает вернуть России ее величие. (…) Для меня Россия – часть Европы, пусть даже Россия почти никогда не знала той демократии, в которой мы живем», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на интервью французского президента изданию Journal du dimanche.

Макрон также заявил, что будет сохранять непреклонную позицию по вопросам вмешательства в дела страны. «Мы не позволим таким попыткам иметь место», – заверил он.

«С таким отношением можно завоевать чье-то уважение. Российская пропаганда снизила у нас свою интенсивность, и наш правдивый диалог по Сирии позволил донести сообщения до сирийского режима», – подчеркнул президент Франции.

Ранее Макрон признавался, что считает Владимира Путина сильным лидером, который стремится сделать свою страну великой и вызывает у людей гордость. Недавно он также опубликовал видео звонка Путину, в ходе которого обсуждалась ситуация в Сирии и Иране.

Добавим также, что под предлогом противодействия «российской пропаганде» во Франции и других западных странах устраивают постоянный прессинг российских СМИ.