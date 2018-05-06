В Финляндии задумались об отказе от госмонополии на алкоголь

Финляндии следует перейти к «более европейской алкогольной политике» и отказаться от монополии государства на продажу спиртных напитков, соответствующий призыв прозвучал на собрании правления Коалиционной партии.

В интервью Yle председатель партии Петтери Орпо заявил, что переход от монополии происходил бы «контролируемо и с длительным переходным периодом».

Он заверил, что коалиционеры не хотят уничтожить саму компанию Alko, сохраняющую государственную монополию на производство алкоголя. «Alko смогло бы работать на рынке и в конкурентной ситуации точно так же, как и сейчас, просто без монопольного положения», – сказал Орпо.

Резко против инициативы высказывается оппозиционная консервативная партия «Христианские демократы». Они уверены, что госмонополия является лучшим способом предотвратить негативные последствия от употребления алкоголя и собрать средства на борьбу с ними.

Компания Alko появилась в Финляндии в 1932 году после вступления в силу «сухого закона». На 2014 год в стране действовало 353 магазина госмонополии.

Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала о «национальной трагедии» в Финляндии после того, как Россия ограничила вывоз алкоголя со своей территории пятью литрами.