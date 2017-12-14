Маск пообещал создать «криптоконфету»

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что собирается начать кондитерский бизнес, и предложил создать «криптоконфету»; вероятно, это продолжение заочного спора с главой холдинга Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом о моделях бизнеса.

«Я открываю компанию по производству сладостей. Будет потрясающе», – написал Маск в своем Twitter.

Он добавил, что у него на этот счет «суперсерьезные» намерения. По его словам, можно даже создать «криптоконфету». После этого, заявил Маск, он «построит ров» и «наполнит его конфетами», так что «Уоррен Б. не сможет устоять перед инвестированием».

Это продолжение заочного спора с Баффетом, который развязался после того, как Маск раскритиковал введенную бизнесменом концепцию «экономического рва» – долгосрочного преимущества, позволяющего компании зарабатывать больше среднего по отрасли уровня и защищать лидирующие позиции на рынке, передает РИА «Новости».

Маск назвал идею «рва» неудачной, назвав более важными для бизнеса «темпы инноваций», однако партнер Баффета утверждает, что это верно, если речь идет о «луже воды».

Баффет утверждает, что многие компании придерживаются модели «рва», в том числе входящее в Berkshire Hathaway кондитерское предприятие See's, после этого предприниматель предложил Маску посоревноваться в производстве конфет. В связи с этим Маск и пообещал «построить ров и засыпать его конфетами».

Между тем, другие проекты Маска переживают не лучшие времена – так, Tesla по итогам первого квартала 2018 года получила рекордный убыток в 710 млн долларов.