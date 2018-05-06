Два ТЦ почти одновременно загорелись в Ноябрьске

В Ноябрьске произошли пожары в двух торговых центрах, которые принадлежат одному предпринимателю, сообщают СМИ и ГУ МЧС России по ЯНАО.

Загорелись ТЦ «Семья» и «Таурус», передает ТАСС.

В «Таурусе» возгорание произошло на первом этаже около 22.34 (20.34 мск), оно ликвидировано, никто не пострадал.

Около 23.00 (21.00 мск) крупный пожар возник в ТЦ «Семья», огонь распространился более чем на 2 тыс. кв. м, передает «Интерфакс».

Пожар был потушен. В момент возгорания посетителей в ТЦ не было, там находился только сторож, он успел эвакуироваться. Пострадавших нет.

Напомним, в марте в результате крупного пожара в ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека. После этого в России прошли проверки в ряде ТЦ и ТРК, в результате которых выяснилось, что у 50% объектов имеются нарушения требований пожарной безопасности.