Партия Пучдемона собралась выдвинуть его на пост главы Каталонии

Возглавляемая Карлесом Пучдемоном партия «Вместе за Каталонию» намерена выдвинуть его кандидатуру на пост главы правительства Каталонии, хотя сам Пучдемон скрывается от испанского правосудия за границей, сообщил представитель партии Эдуард Пужоль.

Сейчас Пучдемон находится в Германии. Депутаты партии, у которой в каталонском парламенте 34 мандата из 135, провели собрание в Берлине. Они собираются выдвинуть кандидатуру Пучдемона 14 мая, передает РИА «Новости».

Конституционный суд Испании постановил, что Пучдемон может занять пост главы правительства Каталонии только при возвращении в регион, но каталонский парламент на днях одобрил реформу, позволяющую проводить процедуру избрания главы правительства дистанционно.

Если Пучдемон все же вернется в Испанию, ему грозит тюремное заключение.