В заявлении Трампа число поразивших сирийские цели «стелс-ракет» достигло 109

Глава американского государства Дональд Трамп продолжает настаивать, что Сирия не смогла сбить ни одну из выпущенных 14 апреля по ее территории ракет, причем, судя по словам президента США, ракет было не 105, как заявлял Пентагон, а 109.

Трамп выступил в Кливленде, где заявил, что вооружения США являются «лучшими в мире». В пример он привел ракетный удар США, Великобритании и Франции по Сирии.

«Они (сирийские военные) сказали, что сбили 40 ракет, – приводит его слова ТАСС. – Я так не думаю».

Трамп заявил, что позвонил в Пентагон и спросил, сколько было сбито ракет.

«Ни одной. Это называется стелс-ракеты. Мы выпустили 109 и 109 попали в цель», – сказал он.

Напомним, по заявлению Пентагона, было выпущено 105 ракет.

Генштаб России сообщал, что было сбито 46 ракет. Кроме того, в Россию доставлены две ракеты, не разорвавшиеся в ходе удара США по Сирии.