Новейший боевой лазерный комплекс решено модернизировать

Боевой лазерный комплекс «Пересвет» будет модернизирован, после чего его представят на Красной площади на параде Победы, сообщил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

«Я думаю, что в ближайшие два-три года это возможно, потому что ведутся работы уже по модернизации этого комплекса. Если сегодня он требует достаточно много машин обеспечения, то скоро будет достаточно компактный, и, возможно, мы его также представим широкой публике», – передает РИА «Новости» реплику из интервью Борисова телеканалу «Звезда».

Напомним, в марте президент Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о новых российских системах вооружения, в том числе и о боевом лазерном комплексе. По поручению президента на официальном сайте Минобороны был запущен специальный сервис для сбора предложений названий новейших российских стратегических вооружений. В конце марта для боевого лазерного комплекса было выбрано название «Пересвет».