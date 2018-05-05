«Спартак» обеспечил себе медаль чемпионата России

«Спартак» обыграл «Ростов» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу, что гарантировало команде как минимум третье место.

Матч «Спартака» и «Ростова» завершился со счетом 2:0, передает РИА «Новости».

Голы забили Лоренсо Мельгарехо (на 79 минуте) и Куинси Промес (на 84-й).

Таким образом «Спартак» набрал 56 очков, оказался на втором месте в турнирной таблице и обеспечил себе как минимум бронзовые медали чемпионата. «Ростов» занимает 12-ю строчку.

Сообщается, что в итоговом туре «Спартак» встретится с московским «Динамо».

Напомним, ранее в матче 29-го тура «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 и досрочно стал чемпионом России по футболу.