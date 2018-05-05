Автомобиль сбил двоих полицейских на мотоциклах Москве

Двое полицейских-мотоциклистов доставлены в больницу после столкновения с автомобилем в центре Москвы.

Водитель легкового автомобиля сбил двоих полицейских на служебных мотоциклах в центре Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по Москве.

«На Самотечной площади произошло столкновение двух служебных мотоциклов и легкового автомобиля. В результате аварии ранены два сотрудника полиции», – сказали в инспекции.

Пострадавшие госпитализированы, начата проверка.

Напомним, в сентябре 2017 года в центре Москвы иномарка насмерть сбила сотрудника Госавтоинспекции.