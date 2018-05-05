США ограничили льготный ввоз товаров с Украины

Беспошлинный ввоз 155 видов товаров с Украины на территорию США отменен, сообщает минэкономразвития Украины.

«Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы», – говорится в сообщении министерства, передает ТАСС.

По данным минэкономиразвития, с 26 апреля приостановлено действие Генерализированной системы преференций в отношении 155 товаров. В целом система дает возможность беспошлинного ввоза в США более 3,5 тыс. видов товаров с Украины.

В минэкономразвития говорят, что работают над решением проблемы, но отмечают, что снятие ограничений «в значительной степени» зависит от принятия Радой проекта закона «Об организации коллективного управления».

Напомним, в декабре 2017 года американский президент Дональд Трамп заявил, что для Украины приостанавливается действие Генеральной системы торговых преференций, поскольку Киев предпринимает недостаточно усилий для защиты интеллектуальных прав собственности.