Умер основатель ANNA-News Марат Мусин

Руководитель и основатель абхазского информационного агентства ANNA-News Марат Мусин умер в Казани.

«Он скоропостижно скончался в Казани. Это медицинский случай», – сказал один из сотрудников агентства, передает РИА «Новости».

Мусин был военным корреспондентом, политологом, востоковедом, доктором экономических наук, профессором.