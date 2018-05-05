Суд арестовал имущество сына Авакова

Соломенский районный суд Киева наложил арест на недвижимость сына министра внутренних дел Украины Александра Авакова, подозреваемого в коррупции.

Арест на имущество Авакова наложен по ходатайству Специализированной антикоррупционной прокуратурой, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на представителя прокуратуры.

В частности, арестованы три паркоместа, квартиры в Киеве и Харькове, акции предприятия «Инвестор». Отмечается, что ранее суд отменил повторный арест на недвижимость, но акции арестованы впервые.

Напомним, 31 октября сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр Аваков был задержан после обыска. Ему предъявили обвинение в коррупции, избрав меру пресечения в виде «личного обязательства».

В феврале 2016 года Александр Аваков оказывался в центре скандала с госзакупками рюкзаков для нужд МВД у фиктивной фирмы.

Сообщалось также, что 7 ноября 2017 года на заподозренного в коррупции сына главы МВД Украины Арсена Авакова Александра надели электронный браслет.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о деле сына министра внутренних дел Украины.