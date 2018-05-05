Девушка-боец ММА чуть не задушила военнослужащего США

Боец смешанных единоборств (MMA) и Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж Ванзант задушила до потери сознания служащего ВМС США.

На выступлении перед американскими военными Ванзант решила показать удушающий прием на одном из добровольцев. Она плотно обхватила мужчину за шею, и через некоторое время он начал терять сознание и упал, передает РИА «Новости».

К военнослужащему подошел боец Макс Холлоуэй и помог ему. Тот встал и показал жестами, что в порядке.

Видео инцидента размещено в YouTube.