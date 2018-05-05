Пашинян назвал условия своей возможной отставки

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян, претендующий на пост премьер-министра, пообещал уйти в отставку после того, как в стране будут созданы условия для демократических выборов.

«Когда я увижу, что созданы полноценные условия для проведения подлинно демократических, легитимных и прозрачных выборов, то подам в отставку», – цитирует Пашиняна РИА «Новости».

Он отметил, что состав будущего правительства зависит от политической ситуации, и не исключил возможности сотрудничества с правящей Республиканской партией Армении, передает ТАСС.

«Возможно много разных ситуаций, которые покажут дальнейший ход событий», – сказал он и отметил, что стороны имеют общую цель – «создание правительства согласия».

Кроме того, Пашинян рассказал, что рассматривается несколько сценариев проведения внеочередных парламентских выборов. «Все будет зависеть от конкретной политической обстановки», – сказал он.

При этом сам он готов пойти на досрочные выборы только если будет уверен в том, что «есть все основания для проведения легитимного и прозрачного голосования». А для этого, считает он, нужно «поменять избирательный кодекс».

Напомним, в пятницу Пашинян призвал своих сторонников приготовиться к массовым акциям протеста в случае провала его кандидатуры на выборах в парламенте.

В среду глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян заявил, что Республиканская партия Армении на выборах премьера 8 мая проголосует за кандидата, который получит поддержку одной трети депутатов парламента.