В США оценили влияние российского «Шторма» на баланс сил на море

Появление авианесущего крейсера проекта «Шторм» может пошатнуть баланс сил на море в трех регионах, считают эксперты американского издания.

Крейсер проекта «Шторм» мог бы обеспечить гарантии безопасности союзнику России – Сирии в Средиземном море, где Россия уже значительно увеличила свое присутствие, считают эксперты, опрошенные изданием Military Watch, передает РИА «Новости». Также это могло бы стать демонстрацией поддержки для стран Персидского залива.

Кроме того, считают эксперты, крейсер способен работать при низких температурах, что делает возможной его эксплуатацию в Арктике. Отмечается, что это позволит России обрести преимущество в регионе, поскольку американские авианосцы не подходят для такого климата.

Также «Шторм» может сдвинуть баланс сил не в пользу западных стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Отмечается, что создание «Шторма» выглядит целесообразным. В частности, он может заинтересовать Индию и Китай.

Напомним, в феврале 2015 года КБ ФГУП «Крыловский государственный научный центр» представляло аванпроект перспективного российского авианосца. Уже тогда заявлялось, что данный аванпроект предназначен в первую очередь для иностранного заказчика, прежде всего Индии.

Это проект перспективного российского многоцелевого тяжелого авианосца, предназначенного для выполнения различных задач в дальней океанской зоне. Он будет способен наносить удары по наземным и морским целям противника при помощи собственного вооружения и самолетов бортовой авиационной группы, а также сможет обеспечивать противовоздушную оборону бортовыми средствами ПВО и средствами авиагруппы, обеспечивать боевую устойчивость и ПВО корабельных группировок, а также оказывать поддержку высадке десанта.