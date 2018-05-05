Московский мотопарад поставил рекорд по посещаемости

В мотопараде, который прошел по Садовому кольцу в Москве, приняли участие более 5 тыс. человек, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Событие прошло спокойно, без ДТП и происшествий. В мотопараде участвовало рекордное количество человек – более 5 тыс. мотолюбителей», – передает ТАСС сообщение департамента.

Мотопарад проходит в рамках Второго Московского мотофестиваля. Колонна двигалась от проспекта Академика Сахарова по проспекту Мира до площадки у памятника «Рабочий и колхозница», финиш располагался на смотровой площадке на Воробьевых горах. Вторая площадка находилась в парке Сокольники.

Уточняется, что в 2017 году количество зарегистрированных мотоциклов в Москве по сравнению с 2014 годом выросло почти на 40%. «Мы поддерживаем популяризацию мототранспорта и рады, что у мотосообщества появился свой масштабный праздник, который объединил мотолюбителей и способствует открытому диалогу с городскими властями», – отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.