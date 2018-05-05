Целый украинский город отключают от отопления

В городе Каменское Днепропетровской области начались работы по отключению домов от централизованного отопления.

Власти города Каменское решили отказаться от централизованного отопления из-за высоких тарифов на тепло, сообщает местное издание МИС.

Ранее теплом город – 1011 жилых домов и 116 других объектов – обеспечивала Днепровская ТЭЦ. Трубопроводы находились в ведении муниципального коммунального предприятия «Теплосети».

Уточняется, что оборудованию ТЭЦ почти сто лет, оно устарело и допускает огромные потери, которые ложатся на плечи потребителей и городского бюджета.

«Учитывая сложную финансовую и экономическую ситуацию, Днепровская ТЭЦ в отопительный сезон 2018-2019 лет не включится», – отметил гендиректор «Теплосетей» Александр Масленков.

Жителям советуют перейти на автономное электрическое отопление.