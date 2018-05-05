На Украине разместили билборды об «освободительном походе» на Крым

Украинские активисты разместили на границе с Крымом провокационные билборды, призывающие к захвату полуострова.

Фотографии рекламных щитов появились в Facebook киевского блогера Антона Ходзы. Сообщается, что в общей сложности размещено 20 плакатов.

Блогер рассказал, что цель акции – «напомнить путешествующим в и из Крыма о славной украинской истории». Кроме того, по его словам, плакаты посвящены 100-летию «освободительного похода» на полуостров.

Речь идет о так называемой Крымской операции 1918 года, в ходе которой группа войск Украинской народной республики под командованием полковника Петра Болбочана попыталась взять Симферополь, чтобы свергнуть советскую власть и установить контроль над полуостровом.

«Сто лет назад полковник Болбочан смог, и мы сможем», – написано на плакатах.

Между тем авторы плакатов по какой-то причине не упоминают, что операция не увенчалась успехом, ему пришлось покинуть Крым по требованию немецких оккупационных войск, размещенных на полуострове.

Ранее экс-замминистра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко призвал готовиться к блокаде Керченского пролива, а также предложил сопровождать гражданские суда военными кораблями.

В Крыму в ответ на это заявили, что Украина не смогла забрать свои суда из Севастополя, когда ей предложили сделать это, потому говорить о конвоировании кораблей и блокаде Керченского пролива с украинской стороны «несерьезно».