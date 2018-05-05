На штрафплощадке в Киеве сгорели полсотни автомобилей

На открытой штрафной площадке, расположенной на Столичном шоссе в Киеве, сгорели более 50 автомобилей, сообщила пресс-секретарь столичного управления госслужбы по ЧС Светлана Водолага.

«На штрафплощадке сгорело 54 автомобиля. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара выясняет полиция», – сказала Водолага в эфире телеканала «112 Украина», передает ТАСС.

Уточняется, что пожар возник в полдень. В его тушении задействованы 12 единиц пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.