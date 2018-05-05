Киркоров объяснил, почему больше не хочет выступать на «Евровидении»

Певец Филипп Киркоров больше не будет участвовать в международном конкурсе «Евровидение», заявил он на пресс-конференции в Лиссабоне.

«Никогда больше. После участия в конкурсе много лет назад я сказал себе, что вернусь на «Евровидение», но как продюсер, композитор и друг. И мы добились здесь успеха с Украиной, Белоруссией, Россией и Азербайджаном. Но это слишком волнительно, я хотел бы пожить подольше!», – объяснил Киркоров, передает ТАСС.

Кроме того, артист отметил, что в конкурсе лучше участвовать молодым исполнителям.

Отмечается, что Киркоров представлял Россию на конкурсе в 1995 году в Дублине, где занял 17 место. Сейчас он является соавтором песни My Lucky Day конкурсантов из Молдавии – группы DoReDos.

Напомним, первый полуфинал «Евровидения» состоится 8 мая, второй – 10 мая, а финал – 12 мая.

Россию на конкурсе представляет певица Юлия Самойлова. В апреле она выступила на официальной вечеринке «Евровидения», в рамках которой представила на конкурс песню композитора Леонида Гуткина I Won't Break. Позднее Самойлова рассказала об ожиданиях от своего выступления на «Евровидении».