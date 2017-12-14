Боярский демонстративно изменил «Зениту»

На матч между «Тосно» и «Динамо» заслуженный артист РСФСР Михаил Боярский, известный болельщик «Зенита», пришел в шарфе «Тосно».

Боярский надел шарф «Тосно», когда пришел на «Петровский» посмотреть игру команды с «Динамо», сообщает «Советский спорт».

Боярский пообещал прийти на игру «Тосно» с их шарфом 29 апреля, после матча «Зенит» – ЦСКА, закончившегося ничьей (0:0). Тогда актер раскритиковал игру петербуржцев.