Назван срок начала испытаний первого корабля – носителя «Калибров»

Начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников сообщил, когда первый малый ракетный корабль проекта 22800 («Каракурт») «Ураган», который будет оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия («Калибр»).

«Уже на воде находится головной корабль проекта 22800 «Ураган», который в ближайшее время – 15 мая, а может быть, даже 14 мая – приступит к заводским ходовым испытаниям в акватории Ладожского озера», – приводит его слова ТАСС.

По его словам, в дальнейшем корабль ждет переход в Балтийск и продолжение испытаний.

Корабли проекта 22800 («Каракурт») спроектированы Центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз», имеют водоизмещение около 800 тонн, их скорость может превышать 30 узлов. Они оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия («Калибр»), современными артиллерийскими комплексами и силовыми установками российского производства.

Как сообщил замминистра обороны России Юрий Борисов, военное ведомство в следующем году закажет строительство шести малых ракетных кораблей проекта 22800 («Каракурт») для Тихоокеанского флота. «Четыре на Амурском судостроительном заводе и два на «Восточной верфи», – уточнил он.

Тем временем третий по счету (второй серийный) малый ракетный корабль «Шквал» проекта 22800 («Каракурт») спущен на воду в субботу на судостроительном заводе «Пелла» под Санкт-Петербургом.

Борисов отметил, что этот проект реализован в рекордные сроки. «Еще совсем недавно, меньше, чем два года назад, мы закладывали этот корабль. Это, действительно, инновационный проект, реализованный с помощью самых современных инновационных технологий. Очень зубастенький получился корабль», – приводит его слова РИА «Новости».

«У этого корабля у первого смонтирована уже зенитно-ракетная установка «Панцирь». Поэтому корабль получился сбалансированным по своим боевым возможностям. И, я думаю, его вклад в обороноспособность страны для охраны ближней морской зоны будет очень велик», – подчеркнул замминистра.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в ноябре на верфи в окрестностях Петербурга спустили на воду второй новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Тайфун». Всего планируется построить 18 подобных кораблей. Их оснастят новейшими системами навигации и вооружений, в том числе ракетными комплексами «Калибр-НК» и «Оникс».