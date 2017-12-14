В США потеряли оружейный плутоний

Сотрудники госуниверситета Айдахо в США не могут отыскать кусок оружейного плутония, который находился у них на хранении, сообщили в комиссии по ядерному регулированию страны.

Отмечается, что в последний раз учет радиоактивного вещества проводился в университете еще в 2004 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Live Science .

Тогда 14 однограммовых кусков плутония-239 упаковали в защитные чехлы для последующего захоронения. Запись о плутонии удалили из базы данных, которую университет обязан вести для комиссии по ядерному регулированию.

В данный момент неизвестно, куда мог деться этот кусок, так как в последующих отчетах он не значился.

Пресс-секретарь комиссии по ядерному регулированию США Виктор Дрикс не смог подтвердить, что потерянный плутоний не несет никакой угрозы, однако предположил, что причиной «пропажи» является ошибка в записях, и кусок в итоге оказался на полигоне для радиоактивных материалов.

Комиссия предложила наложить штраф на университет в размере 8 тыс. 500 долларов, так как сотрудники проявили халатность и не вели точный учет лицензированных радиоактивных материалов, предоставленных им на хранение.

Отмечается, что одного грамма плутония-239 недостаточно, чтобы изготовить ядерную бомбу, но этого хватит, чтобы создать радиоактивную основу грязной бомбы.