Тарасова отреагировала на сообщения об уходе Медведевой от Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отказалась комментировать информацию о том, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прекратила сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе.

«В первый раз об этом слышу. Спрашивайте лучше у Медведевой и Тутберидзе. Я комментировать ничего не буду», – приводит слова Тарасовой Sports.ru.

Накануне сообщалось, что Евгения Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе. Также стало известно о сложных отношениях фигуристки и тренера.