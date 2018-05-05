США захотели оснастить флот лазерным оружием

ВМС США запланировали установку лазерного оружия Helios на боевые корабли в качестве замены пушкам и ракетным установкам.

Так, Helios придет на смену зенитному артиллерийскому комплексу Phalanx MK-15 и сможет защищать корабли от множества угроз, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Star.

Речь идет о лазерах, которые способны защитить от беспилотных летательных аппаратов, небольших кораблей, а также некоторых вооружений ближнего действия.

Кроме того, использование Helios должно освободить американский флот от необходимости хранить боеприпасы на судне.

Однако специалисты считают, что американский флот еще не готов к таким нововведениям. Так, по словам эксперта центра стратегических и бюджетных оценок США Марка Ганзингера, пока еще не разработано «адекватное электроснабжение» для лазерного оружия.

Ранее сообщалось, что в США состоялась церемония ввода в эксплуатацию десантного транспортного корабля-дока USS Portland (LPD-27), на котором после летних морских учений RIMPAC-2018 планируется установить систему лазерного оружия.