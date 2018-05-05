Мотопарад стартовал в центре Москвы

Второй ежегодный мотопарад в рамках Московского мотофестиваля-2018 проходит в субботу в центре Москвы.

Участники парада начали собираться в 9.00 на проспекте Академика Сахарова; колонна стартовала в 11.30, она будет двигаться по Садовому кольцу и финиширует парад в 12.30 на Воробьевых горах, передает РИА «Новости».

В мотопараде принимают участие около 3 тыс. мотоциклистов.

«Сегодня у нас второй городской большой праздник для всех мотоциклистов города – это наш мотопарад, девиз его «На дороге все равны». Здесь основные мотоклубы города Москвы, люди, неравнодушные к мотодвижению. Очень рады, что количество мотоциклистов каждый год растет: по разным оценкам, почти 30% мотоциклистов каждый год появляется дополнительно на дорогах города», – сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ликсутов отметил, что столичные мотоциклисты уделяют серьезное внимание безопасности дорожного движения, экипировке и подготовке к мотосезону.

«Мы будем уже после сегодняшнего мероприятия готовиться к следующему году, чтобы количество мотоциклистов в мероприятиях, связанных с мотоспортом, мотодвижением было больше и больше», – добавил он.

Начальник УГИБДД по Москве Виктор Коваленко подчеркнул, что число ДТП на дорогах столицы каждый год снижается примерно на 15%.

«Мы видим, что культура поведения на дороге, культура вождения становится лучше. Хотелось бы этим фестивалем показать, что водители как автомобилей, так и мотоциклов должны вести себя на дороге адекватно и понятно», – заключил Коваленко.