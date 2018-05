Новая Зеландия захотела вернуться на карты с помощью смешного ролика

В Новой Зеландии запустили шутливую рекламную кампанию, направленную на то, чтобы страну перестали забывать наносить на карты мира.

Слоган компании звучит как «Вернем Новую Зеландию на карты!» («Get New Zealand on the map again!»), что является отсылкой к знаменитому призыву Дональда Трампа о возвращении Америке былого величия («Make America great again!»), передает РИА «Новости» со ссылкой на Scroll.in.

В рекламном ролике премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн звонит комик Риз Дэрби, который решает «раскрыть» мировой заговор против того, чтобы наносить страну на карты. В результате расследования выясняется, что за исчезновением Новой Зеландии с карт может стоять Австралия, в таком случае получающая больше туристов.