Аваков обвинил Россию в применении «нового лазерного оружия»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что «российский агрессор» применяет против украинских пограничников «новое лазерное оружие».

Во время церемонии награждения украинских пограничников в честь 100-летия госпогранслужбы Аваков заявил, что у одного из бойцов зафиксировано поражение сетчатки лазерным лучом. «Мы принимаем сейчас контрмеры, но констатируем, что российский агрессор применяет против нас новое оружие», – приводит портал «Сегодня» слова главы МВД Украины.

Силовики не понимают, что «конкретно применяется», но «представляют, что именно», добавил министр, не вдаваясь в подробности. Украинские военные намерены бороться с «оружием» при помощи фильтров, приборов и специальных очков.

Аваков также пообещал «обсудить ситуацию» на международном уровне.

Глава украинского МВД не уточнил, по какой причине он решил обвинить в атаке на пограничника именно Россию и «новое российское оружие».

Отметим, ранее на этой неделе Пентагон заявил, что американские летчики якобы подверглись воздействию лазеров с китайской военной базы в Джибути. Пекин отверг эти обвинения.